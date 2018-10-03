Клюйверт установил несколько рекордов в Лиге чемпионов

Нападающий итальянской Ромы Джастин Клюйверт отличился голом в победном поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с чешской Викторией (5:0).

Забив мяч в ворота чешского клуба, нидерландский нападающий побил сразу два рекорда. Клюйверт стал самым молодым игроком в истории Ромы, отличавшимся в матче Лиги чемпионов в ее новом формате, в котором турнир проводится с сезона-1992/93.

Помимо этого, он стал самым молодым игроком из Нидерландов, забивавшим в этом еврокубке за иностранный клуб. На момент взятия ворот Клюйверту было 19 лет и 150 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Оле Джону, отличившемуся в составе Бенфики в 2012 году в возрасте 20 лет и 185 дней.