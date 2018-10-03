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Наставник киевского клуба назвал главную проблему Шахтера в Лионе

Вячеслав Грозный
13:29 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Опытный наставник Вячеслав Грозный прогнозировал победу команды Паулу Фонсеки

Вячеслав Грозный, который на днях вернулся к тренерской работе, оценил матч Лиги чемпионов «Лион» - «Шахтер», в котором команда Паулу Фонсеки вела 2:0, но позволила сопернику отыграться.

«Честно говоря, до матча я прогнозировал победу горняков в Лионе со счетом 2:1. Был уверен, что «Шахтер» хорошо сыграет во Франции и добьется победы, несмотря на то, что французы в первом туре достаточно неожиданно для многих переиграли «Манчестер Сити».

«У «Шахтера» сыгранная команда, Мораес хорошо вписался в команду. Он бразилец и быстро нашел общий язык в донецкой команде со своими земляками и как итог, мы уже видим его голы за «Шахтер» в Лиге чемпионов.

«В игре с «Хоффенхаймом» горнякам не удался первый тайм, а во втором команда прибавила и вырвала ничью. Во Франции получилось наоборот. «Лион» проигрывал 0:2 и вышел с более тяжелого для себя положения. Не думал, что «Лион» спасет игру. «Шахтер» играл хладнокровно и должен был брать три очка. Но я согласен с мнением некоторых экспертов, что у горняков есть проблема в центральной зоне обороны. Не мне советовать, но донецкой команде нужен сильный центральный защитник европейского топ-уровня. Клопп в «Ливерпуль» взял Ван Дейка и команда после этого дошла до финала Лиги чемпионов. Уверен, без него у британцев этого бы не получилось. Поэтому «Шахтеру» нужен такой игрок, чтобы взбодрить футболистов из этой зоны, усилить конкуренцию. Оба гола горняки пропустили при зонной защите в своей штрафной. На мой взгляд, там надо играть с соперниками персонально, чтобы не иметь такую ситуацию, что игрока команды соперника никто не держит, а защитники играют по зонам. Кто держал соперника в штрафной? Никто. И это так, потому что все играли зону».

«Конечно, в плане турнирной стратегии «Шахтеру» желательно было во Франции выигрывать. Победа сделала бы их лидером группы и тогда в следующем туре можно было бы играть на ничью. Теперь матч с «Манчестер Сити» в Харькове становится судьбоносным. Но ведь нет ничего невозможного. ЦСКА обыграл «Реал», это футбол, поэтому «Шахтер» вполне тоже может выиграть у англичан и выйти из группы», - считает Грозный.

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Новости спорта, Вячеслав Грозный, Новости футбола, ФК Лион, ФК Шахтер, Футбол.
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