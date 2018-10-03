Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ

Официальный сайт "Олимпика" информирует о подписании контракта с Вячеславом Шевчуком.

Сделка с экс-игроком "Шахтера" и сборной Украины оформлена до декабря 2019 года. Шевчук, который последнее время работал экспертом на телеканале Футбол 1, заменит Романа Санжара. Санжар сообщил о своем уходе из "Олимпика" в среду.

В тренерский штаб Шевчука вошел экс-игрок "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Руслан Ротань. Шевчук после завершения карьеры в 2016 году успел получить тренерский диплом категории PRO.

"Олимпик" по итогам 10-ти туров сезона УПЛ набрал 12 очков и находится на 7-м месте. Дебют нового тренера состоится в матче с "Динамо".