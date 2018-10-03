Тоттенхэм - Барселона: где и когда смотреть матч

Для каждой из команд матч очень важный. У обеих есть своя дополнительная мотивация. Подопечные Маурисио Почеттино уступили в первом туре "Интеру" 1:2. Но то поражение лондонцы успели закрыть тремя победами подряд - две в чемпионате и одна в кубке лиги.

В данный момент команда Эрнесто Вальверде находится в непривычном для себя кризисе, что непременно скажется на мотивации соперника. Команда уверенно победила ПСВ 4:0 в первом туре Лиги чемпионов. Но далее дважды сыграла вничью в ЛаЛиге с "Жироной" и "Атлетиком", а после уступила "Леганесу". Поэтому победа над "Тоттенхэмом" будет, как глоток свежего воздуха для испанцев. Одержав победу над одним из конкурентов за первое место в группе, каталонцы получат хороший задел перед двумя матчами с "Интером".

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1", начало трансляции в 21:50 по киевскому времени.

Перед поединком с англичанами у "Барселоны есть кое-какие потери. Не поможет команде центральный защитник - Самуэль Умтити. Француз не только дисквалифицирован, но еще и травмирован. Также проблемы со здоровьем имеются и у Серхи Роберто.

А вот "Тоттенхэм" вовсе не сможет рассчитывать на шестерых футболистов. В списке травмированных у Почетино - Янссен, Орье, Вертонген, Дембеле, Алли и Эриксен.

Букмекеры больше верят в подопечных Эрнесто Вальверде. Так букмекерская контора "Фаворит Спорт" на победу "Барселоны" дает коэффициент 1,98. Победа "Тоттенхэма" расценивается в 3,85, а ничья – 3,65.

Сейчас "Тоттенхэм" не в той форме, чтобы смело дать бой каталонскому гранду. Учитывая проблемы с травмированными игроками, а также невыразительную игру главного нападающего Харри Кейна, команде придется очень не сладко.