День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ
Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября
Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября
Новости: Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
X

Тоттенхэм - Барселона: где и когда смотреть матч

Тренировка Барселоны накануне матча
17:24 Сегодня Телеграф
footballua.tv

Новости спорта: 3 октября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов состоится один из самых статусных матчей игрового дня: "Тоттенхэм" на "Уэмбли" примет "Барселону".

Для каждой из команд матч очень важный. У обеих есть своя дополнительная мотивация.  Подопечные Маурисио Почеттино уступили в первом туре "Интеру" 1:2. Но то поражение лондонцы успели закрыть тремя победами подряд - две в чемпионате и одна в кубке лиги.

В данный момент команда Эрнесто Вальверде находится в непривычном для себя кризисе, что непременно скажется на мотивации соперника. Команда уверенно победила ПСВ 4:0 в первом туре Лиги чемпионов. Но далее дважды сыграла вничью в ЛаЛиге с "Жироной" и "Атлетиком", а после уступила "Леганесу". Поэтому победа над "Тоттенхэмом" будет, как глоток свежего воздуха для испанцев. Одержав победу над одним из конкурентов за первое место в группе, каталонцы получат хороший задел перед двумя матчами с "Интером".

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1", начало трансляции в 21:50 по киевскому времени.

Перед поединком с англичанами у "Барселоны есть кое-какие потери. Не поможет команде центральный защитник - Самуэль Умтити. Француз не только дисквалифицирован, но еще и травмирован. Также проблемы со здоровьем имеются и у Серхи Роберто.

А вот "Тоттенхэм" вовсе не сможет рассчитывать на шестерых футболистов. В списке травмированных у Почетино - Янссен, Орье, Вертонген, Дембеле, Алли и Эриксен.

Букмекеры больше верят в подопечных Эрнесто Вальверде. Так букмекерская контора "Фаворит Спорт" на победу "Барселоны" дает коэффициент 1,98. Победа "Тоттенхэма" расценивается в 3,85, а ничья – 3,65.

Сейчас "Тоттенхэм" не в той форме, чтобы смело дать бой каталонскому гранду. Учитывая проблемы с травмированными игроками, а также невыразительную игру главного нападающего Харри Кейна, команде придется очень не сладко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Тоттехэм, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ Бойко: Мне писали, что пробьют мне колеса и поломают битами ноги УЕФА наказал соперника Динамо за слова о Суркисе

Последние новости

Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд Экстремальные снимки, которые вас взбудоражат (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
02 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
03 УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с Реалом
04 Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА
05 Как легенда мирового бокса танцует с украинскими детьми (Видео)
Новости сегодня
21:30 Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
21:11 Тоттенхэм - Барселона: составы команд
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь