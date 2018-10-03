"Депай стал мотором всех атак": Шевчук о матче Лион - Шахтер

"Матч получился очень интересным, хоть и без болельщиков. Эмоций не хватало. До 70-ой минуты "Шахтер" полностью контролировал игру, выигрывая 0:2. Было много перспективных контратак, которые нужно было воплотить в гол. Где-то чуть расслабились, почувствовали, что превосходим команду "Лион" в скорости, в технике, в тактике. Потом вышел Депай – и ситуация просто кардинально поменялась. В последние 20 минут уже были качели. Депай стал мотором всех атак, брал на себя инициативу, простреливал, бил, отдавал, обыгрывал".

"Мораес забил два мяча, сыграл просто мастерски, сыграл просто на высочайшем уровне за счет своей грамотности, футбольного интеллекта. Были моменты еще у Мораеса, у того же Кайоде, могли забить третий мяч. Но после пропущенных мячей началась нервная игра, а "Лион" почувствовал уверенность".