Яблонец - Динамо: все о сопернике киевлян в Лиге Европы

В гостевом поединке киевлянам предстоит сыграть с бронзовым призером чемпионата Чехии – "Яблонцем" из города Яблонец-на-Нисе. Начало в 22:00.

Чешский "Яблонец" был основан в июне 1945 года под названием ЧСК "Яблонец над Нисой". Довольно долго клуб выступал в региональных дивизионах без особых перспектив выбраться наверх и попутно менял названия.

В 1963 году "Яблонец" взял "под крыло" местный автомобильный завод, были созданы пригодные условия для спортивного клуба. Такое сотрудничество продлилось 30 лет, вплоть до 1993 года. Именно в тот период, в середине 70-х, "Яблонцу" удалось впервые пробиться в элиту чешского футбола, но задержалась команда там всего на один сезон – 1974/75.

Серьезные успехи и становление "Яблонца", как клуба из топ-дивизиона страны, проходило в сезоне 1993/94. Им удалось занять второе место во втором по силе первенстве Чехии и повыситься в классе, где и выступает поныне.

Домашний стадион "Яблонца" - "Стшельнице", который был построен еще в конце ХІХ века. Учитывая относительно небольшие размеры города, стадион был едва ли не главным сооружением, а на его месте ранее находился одноименный стрелковый клуб. В 1955 году прошла серьезная реконструкция арены. Последняя же модернизация стадиона произошла в 2005 года. Кроме того, в 2008 году тут проводились матчи и финал чемпионата Европы (U-19).

Еврокубковый дебют состоялся в Кубке УЕФА 1997/98, где клуб пробился во второй раунд квалификации. Нынешний еврокубковый сезон – восьмой для "Яблонца" за всю его историю и первый, в котором команда выступит в групповом этапе турнира.

Нынешний главный тренер – Петр Рада. На профессиональном уровне играл на позиции защитника. Выступал, преимущественно, за чешские и немецкие клубы, а также поиграл в Канаде. За национальную сборную страны провел 11 матчей (2 гола). "Яблонец" он возглавляет во второй раз. Первый период – 2003-2007 годы. Второй – с 3 декабря 2017 года.

"Яблонец" (Чехия)

Основан: 5 июня 1945 года;

Цвета: Белый, зеленый, черный;

Стадион: "Стшельнице", 6,280 зрителей;

Президент: Петр Флодрман;

Главный тренер: Петр Рада;

Прошлый сезон в чемпионате Чехии: 3 место;

Легионеров в составе: 6 игроков;

Стоимость состава: 12,1 миллионов евро;

Титулы:

Кубок Чехии: 1998, 2013;

Суперкубок Чехии: 2013;

Чешская Лига 2: 1993/94.