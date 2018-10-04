Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Новости спорта: 3 октября состоялись заключительные матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19.
Группа А
Боруссия Д — Монако 3:0
Голы: Бруун Ларсен, 51, Алькасер, 72, Ройс, 90+2.
Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Аканжи, Загаду, Диалло — Дилейни (Вайгль, 64), Витсель — Санчо (Филипп, 84), Вольф (Бруун Ларсен, 46), Ройс — Алькасер.
Монако: Бенальо (Субашич, 45) — Раджи, Глик, Жемерсон, Хенрикс — Тилеманс, Ахолу, — Сидибе, Головин (Шадли, 77), Силла (Грандсир, 70) — Фалькао.
На 69-ой минуте Пако Алькасер не забил пенальти (перекладина).
Атлетико – Брюгге 3:1
Голы: Гризманн, 28, 67, Коке, 90+4 – Груневелд, 39
Атлетико: Облак – Ариас, Годин, Хименес (Филипе Луис, 46), Эрнандес – Коке, Партей (Корреа, 63), Сауль, Лемар – Гризманн, Диего Коста (Родри, 69).
Брюгге: Летица – Денсвил, Пулен, Мехеле – Влитинк (Мата, 56), Ритс (Опенда, 75), Греневельд, Воммер, Ванакен – Схрейверс (Накамба, 56), Уэсли.
Предупреждения: Хименес, Эрнандес – Ритс, Опенда
Группа B
Тоттенхэм — Барселона 2:4
Голы: Кейн, 52, Ламела, 66 — Коутиньо, 2, Ракитич, 28, Месси, 56, 90
Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Уинкс, Ваньяма (Дайер, 57) — Моура, Ламела (Льоренте, 79), Сон Хын Мин (Сиссоко, 67) — Кейн
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Артур (Видаль, 87), Бускетс (Вермален, 90+1), Ракитич — Месси, Л. Суарес, Коутиньо (Рафинья, 83)
Предупреждения: Альдервейрельд, Ваньяма, Ламела, Кейн, Дайер — Артур, Бускетс
ПСВ – Интер 1:2
Голы: Росарио, 27 – Наингголан, 44, Икарди, 60
ПСВ: Зут – Думфрис, Виргевер, Швааб, Тасенде – Хендрикс, Росарио – Бергвейн, Перейро (Мален, 75), Лозано – де Йонг
Интер: Ханданович – Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа – Весино, Брозович – Политано (Кандрева, 90), Наингголан (Валеро, 86), Перишич – Икарди
Предупреждения: Ханданович, Д'Амброзио, Асамоа
Группа C
ПСЖ — Црвена Звезда 6:1
Голы: Неймар 20, 22, 81, Кавани, 37, Ди Мария, 42, Мбаппе, 70 — Марин, 74.
ПСЖ: Ареола – Менье, Маркиньос, Силва (Керер, 76), Бернат – Рабьо, Вератти – Мбаппе (Чупо-Мотинг, 76), Ди Мария, Неймар (Дракслер, 82) – Кавани.
Црвена Звезда: Борьян – Стойкович, Савич (Бабич, 46), Дегенек, Родич – Крстичич, Йовичич – Симич (Павков, 46), Чаушич, Марин – Бен (Эбесилио, 73).
Предупреждения: Павков, Стойкович.
Наполи — Ливерпуль 1:0
Голы: Инсинье, 90.
Наполи: Оспина – Максимович, Альбиоль, Кулибали, Руи – Аллан, Хамшик (Зьелински, 81), Руис (Верди, 68) – Кальехон, Инсинье — Милик (Мертенс, 68).
Ливерпуль: Аллисон – Александр-Арнольд, ван Дайк, Гомес, Робертсон – Милнер (Фабиньо, 76), Кейта (Хендерсон, 19), Вийналдум – Салах, Фирмино, Мане (Старридж, 88).
Предупреждения: Кулибали — Милнер.
Группа D
Порту — Галатасарай 1:0
Голы: Марега, 49.
Порту: Касильяс – Макси, Фелипе, Милитао, Алекс Теллес – Отавио (Андре, 80), Эррера, Данило, Корона (Торрес, 69), Браими – Марега.
Галатасарай: Муслера – Линнес, Сердар Азиз, Майкон, Нагатомо – Донк (Инан, 68), Фернандо (Акгюн, 86) – Родригес, Бельханда (Фегули, 74), Гумус – Оньекуру.
Предупреждения: Милитао, Отавио, Перейра — Донк, Азиз, Линнес.
Локомотив — Шальке 0:1
Гол: Маккенни, 88.
Локомотив: Гильерме — Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Идову — Ан. Миранчук (Денисов, 72), Фернандеш, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук (Жемалетдинов, 82) — Эдер.
Шальке: Ферманн — Маккенни, Сане, Налдо, — Калиджури, Руди (Бенталеб, 55), Маскарель (Сердар, 46), Мендил — Ут, Коноплянка — Эмболо (Бургшталлер, 72).
Предупреждения: Хеведес, Кверквелия, Игнатьев — Маскарель, Маккенни.