Яблонец - Динамо: слова Хацкевича перед матчем Лиги Европы

Киевское Динамо во втором туре группового этапа Лиги Европы встретится с чешским Яблонцем на выезде.

"Завтра нам точно не поможет Вербич, а на какой срок он выбыл это вопрос уже не ко мне, а к нашим докторам"

"Готов ли Беседин отыграть весь матч? Надеюсь, что Артем сможет сыграть все 90 минут, но все покажет игра".

"Яблонец – это дисциплинированная команда, которая играет тактически очень грамотно. Плюс, от них постоянно исходит угроза со стандартных положений.

"Мы хотим показывать и хорошую игру, и в то же время давать результат, но в этом поединке результат будет стоять на первом месте".

Поединок Яблонец — Динамо состоится завтра, 4 октября, начало матча в 22:00.