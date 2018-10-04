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Фонсека может возглавить английский клуб

Паулу Фонсека
08:36 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: В Англии наставнику Шахтера вновь нашли новый клуб.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека является одним из кандидатов на вакантный пост в Астон Вилле, которая выступает в английском Чемпионшипе, сообщает BirminghamLive.

Как утверждает источник, известный футбольный агент Жорже Мендеш будет одним из тех, кто поможет бирмингемскому клубу с поиском кандидатов на эту должность. Португалец Мендеш является агентом Фонсеки и может предложить его в качестве претендента на роль наставника Астон Виллы.

В клубе хотят назначить главным тренером известного наставника, который соответствовал бы амбициям команды и помог ей улучшить турнирное положение. Руководство Астон Виллы планирует определиться с тренером до 20 октября, когда команда сыграет в чемпионате с Суонси.

Прошлым летом английские СМИ уже активно сватали Фонсеку в другой английский клуб — Эвертон, который в итоге сделал свой выбор в пользу Марку Силвы.

Напомним, бывший тренер Астон Виллы Стив Брюс был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов. На данный момент бирмингемский клуб занимает 14 место в турнирной таблице Чемпионшипа и после 11 сыгранных туров имеет в своем активе всего 15 очков.

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Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека, ФК Астон Вилла, ФК Шахтер, Футбол.
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