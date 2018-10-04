Ворскла - Спортинг: прозноз букмекеров на матч Лиги Европы

Ворскла 4 октября сыграет дома со Спортингом в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 5,0, а на португальцев – 1,83. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,4.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Ворсклы можно поставить с коэффициентом 4,75, а на победу Спортинга – 1,78.

Встреча 2-го тура группового раунда Лиги Европы Ворскла – Спортинг состоится 4 октября в городе Полтава на стадионе им. Алексея Бутовского. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.