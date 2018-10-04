ПСЖ – Црвена Звезда: видео голов и обзор захватывающего матча Лиги чемпионов
Новости спорта: ПСЖ на своем поле разгромил Црвену Звезду в групповом этапе Лиги чемпионов. Смотри видео голов и обзор матча ПСЖ – Црвена Звезда.
Хет-трик Неймара помог ПСЖ разгромить Црвену Звезду в поединке второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ – Црвена Звезда:
ПСЖ – Црвена Звезда 6:1
Голы: Неймар 20, 22, 81, Кавани, 37, Ди Мария, 42, Мбаппе, 70 – Марин, 74
ПСЖ: Ареола – Менье, Маркиньос, Силва (Керер, 76), Бернат – Рабьо, Вератти – Мбаппе (Чупо-Мотинг, 76), Ди Мария, Неймар (Дракслер, 82) – Кавани
Црвена Звезда: Борьян – Стойкович, Савич (Бабич, 46), Дегенек, Родич – Крстичич, Йовичич – Симич (Павков, 46), Чаушич, Марин – Бен (Эбесилио, 73)