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ПСЖ – Црвена Звезда: видео голов и обзор захватывающего матча Лиги чемпионов

ПСЖ - Црвена Звезда
09:56 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: ПСЖ на своем поле разгромил Црвену Звезду в групповом этапе Лиги чемпионов. Смотри видео голов и обзор матча ПСЖ – Црвена Звезда.

Хет-трик Неймара помог ПСЖ разгромить Црвену Звезду в поединке второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ – Црвена Звезда:

ПСЖ – Црвена Звезда 6:1

Голы: Неймар 20, 22, 81, Кавани, 37, Ди Мария, 42, Мбаппе, 70 – Марин, 74

ПСЖ: Ареола – Менье, Маркиньос, Силва (Керер, 76), Бернат – Рабьо, Вератти – Мбаппе (Чупо-Мотинг, 76), Ди Мария, Неймар (Дракслер, 82) – Кавани

Црвена Звезда: Борьян – Стойкович, Савич (Бабич, 46), Дегенек, Родич – Крстичич, Йовичич – Симич (Павков, 46), Чаушич, Марин – Бен (Эбесилио, 73)

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ПСЖ, ФК Црвена Звезда, Футбол.
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