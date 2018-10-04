Ворскла - Спортинг: слова Сачко перед матчем Лиги Европы

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко поделился своими ожиданиями перед матчем второго тура Лиги Европы против Спортинга.

“Фаворитом является Спортинг, но мы играем при своих болельщиках, поэтому нам ничего не остается, кроме как бороться и сражаться

Ожидаем тяжелой игры, но обещаем, что будет нелегко и оппоненту. Мы собрали достаточно информации о португальцах. У них хорошая группа атаки, сильный тренер, но нет ни одной команды без изъянов. Завтра постараемся их использовать.

Соперник интересный и сильный. Спортинг мгновенно вскрывает оборону за счет разрезных забросов за спину. Они сбалансированы во всех линиях и о каких-то выразительных слабостях я бы не говорил. Также не стоит забывать об их огромном опыте международных выступлений”,- сказал Сачко на своей пресс-конференции.