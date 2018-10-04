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Наполи - Ливерпуль: обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)

Наполи - Ливерпуль
11:35 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Наполи добыл минимальную победу над Ливерпулем в групповом этапе Лиги чемпионов.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи принимал Ливерпуль. Встреча прошла на стадионе Сан-Паоло в Неаполе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи – Ливерпуль:

Наполи – Ливерпуль 1:0

Голы: Инсинье, 90

Наполи: Оспина – Максимович, Альбиоль, Кулибали, Руи – Аллан, Хамшик (Зьелински, 81), Руис (Верди, 68) – Кальехон, Инсинье – Милик (Мертенс, 68)

Ливерпуль: Аллисон – Александр-Арнольд, ван Дайк, Гомес, Робертсон – Милнер (Фабиньо, 76), Кейта (Хендерсон, 19), Вийналдум – Салах, Фирмино, Мане (Старридж, 88)

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Ливерпуль, ФК Наполи, Футбол.
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