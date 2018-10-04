Наполи - Ливерпуль: обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)
Новости спорта: Наполи добыл минимальную победу над Ливерпулем в групповом этапе Лиги чемпионов.
В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи принимал Ливерпуль. Встреча прошла на стадионе Сан-Паоло в Неаполе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи – Ливерпуль:
Наполи – Ливерпуль 1:0
Голы: Инсинье, 90
Наполи: Оспина – Максимович, Альбиоль, Кулибали, Руи – Аллан, Хамшик (Зьелински, 81), Руис (Верди, 68) – Кальехон, Инсинье – Милик (Мертенс, 68)
Ливерпуль: Аллисон – Александр-Арнольд, ван Дайк, Гомес, Робертсон – Милнер (Фабиньо, 76), Кейта (Хендерсон, 19), Вийналдум – Салах, Фирмино, Мане (Старридж, 88)