Яблонец - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 4 октября, Динамо Киев сыграет на выезде с Яблонцом в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 2,87, а на чехов – 2,75. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,4.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Динамо можно поставить с коэффициентом 2,8, а на победу Яблонца – 2,6.

Встреча 2-го тура группового раунда Лиги Европы Яблонец – Динамо Киев состоится 4 октября на стадионе Стршельнице. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.