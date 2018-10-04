Коноплянка об игре против Локомотива и шансах Шальке на выход из группы

"Три очка – это самое главное. В первом тайме было очень тяжело. Мы даже подумали, что с нами играет Барселона. Правда. Ребята хорошо играли, но хорошо, что мы сумели показать свой характер и переломить ход поединка во втором тайме.

Голевой пас с правого фланга? Мы, кстати, отрабатывали этот момент. Знали, что вратарь соперника хорошо играет на выходах. Если бы левша бил, он бы мяч отобрал. А здесь я так сделал, чтобы он немножко дернулся. Наверное, поэтому ему не хватило концентрации в этом моменте.

Разница между первым и вторым таймами? Это же Лига чемпионов, здесь нет слабых команд. Мы понимали, что Локомотив – хорошая команда, которая играет дома. 12-й игрок гнал вперед, поэтому нам непросто было перестроиться.

Поддержку наших болельщиков тоже чувствовали. Они всегда с нами, мы их всегда слышим. Какой бы ни был у нас период, они от нас не отворачиваются и идут с нами до конца. Это очень приятно.

Можно ли назвать Шальке лидером на выход из группы? Шансы 50 на 50. Мы можем дома проиграть Локомотиву или еще где-то. Все команды равны, так что у всех есть шансы на выход. Как минимум – в Лигу Европы"