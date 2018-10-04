Где и когда смотреть матчи украинских клубов в Лиге Европы

В четверг, 4 октября , украинские клубы проведут матчи второго тура Лиги Европы. Ворскла сыграет исторический матч против Спортинга в Полтаве, а Динамо ждет тяжелый поединок в Чехии.

Ворскла - Спортинг

Ворскла сыграет дома со Спортингом в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.

Противостояние Ворскла – Спортинг покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1.

Турнирное положение в группе E

Яблонец - Динамо

Киевское Динамо в свою очередь сыграет очень важный матч на выезде против чешского "Яблонеца".

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. Трансляцию игры и событий вокруг нее можно наблюдать начиная с 22.00.

Турнирное положение в группе

Напомним, во вторник донецкий Шахтер сыграл свой матч второго тура Лиги чемпионов, против французского Лиона. "Горняки" вели в счете 2:0, но упустили победу пропустив за 2 гола за 2 минуты и матч завершился в ничью 2:2.