Яблонец - Динамо: слова тренера чехов перед матчем

Главный тренер Яблонца Петр Рада высказал свое мнение о Динамо и назвал, кого считает лидерами киевского клуба.

"В четверг мы должны показать максимум, на что способны, и порадовать своих болельщиков хорошим футболом. Уверен, будет полный стадион. Очень ждем этой игры!

Но вместе с тем, мы понимаем, насколько сильный соперник нас ждет. Одно только имя киевского Динамо вызывает уважение! Конечно, мы изучили нашего противника. Просмотрели несколько матчей с участием Динамо, в том числе, недавний поединок чемпионата Украины с киевским Арсеналом, где два удаления в составе динамовцев повлияло на их игру и едва не сказалось на результате.

У Динамо нет явных слабых мест, но мы постараемся выжать максимум из того, что знаем об этой команде. Во всяком случае, мы сделаем все для того, чтобы не позволить Динамо навязать нам свою игру. Хотел бы сказать и больше, но пусть это останется внутри нашей команды. Завтра все увидите.

Статистика последних матчей с украинцами радовать нас никак не может. Недавно сборная Украины обыграла сборную Чехии в Лиге наций, а до этого киевское Динамо выбило Славию в квалификации Лиги чемпионов. Теперь на очереди и Яблонец. Постараемся прервать эту неприятную для наших команд традицию.

Да, Вербич - это потеря для Динамо. Он принадлежит к числу тех футболистов, которые играют в каждом матче. Кроме того, это ключевой исполнитель линии атаки своей команды. Но Динамо не построено на 11 игроках. Так что, уверен, замена Вербичу найдется.

В составе Динамо есть много исполнителей, заслуживающих отдельного упоминания. Например, Кадар, Пиварич. Ну а самым перспективным футболистом Динамо, безусловно, является Цыганков. У него может быть великое будущее!", - сказал Рада.