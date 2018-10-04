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Грозный назвал главную проблему киевского Арсенала

Вячеслав Грозный
13:46 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Новый тренер столичного клуба рассказал о подготовке к матчу с Ворсклой.

Главный тренер киевского Арсенала Вячеслав Грозный прокомментировал предстоящий матч Премьер-лиги против Ворсклы.

«Сейчас важно, с точки зрения психологии, чтобы команда отошла от того, что занимает последнее место в турнирной таблице. Это очень давит. Важно чтобы была вера в свои силы. Молодые футболисты должны осознать, что у них есть перспектива роста. У всех должен быть стимул. Я хочу его найти, как для каждого игрока индивидуально, так и для команды в целом. Для меня важно, чтобы футболисты объединились, чтобы они были вместе», — рассказал Грозный официальному сайту Арсенала.

«Естественно, против Ворсклы будет сложная игра. Они накрывают и прессингуют. В матче против них надо будет быстро принимать решения. Ворскла играет в чемпионате Украины очень солидно и достойно».

«То, что Полтава выиграла много матчей на последних минутах, говорит о том, что у этой команды хорошие кондиции, она прессингует, игроки отрабатывают до конца. Они уверены в своих силах, в том, что смогут дожать соперника. Отмечу волевые качества лидеров, которые ведут игру. Шикарные стандарты. У них любой игрок может забить. У футболистов есть уверенность в том, что если сейчас не забили, то потом обязательно забьем. Они как удав, душат и душат соперника до конца»

«Будем ли мы все время обороняться? Нет, не будем. Мы тоже попробуем, насколько это будет возможно, контролировать мяч».

«Что касается нас, то пока большая группа наших игроков имитирует, а не отбирает мяч. Мы проигрываем очень много подборов. Меня это не устраивает. Мало играем на опережение. Спешим в завершающей стадии атаки. Работы, как говорится, непочатый край».

«В любом случае я игрокам сказал на первой встрече, что отвественность за результат я всегда беру на себя. Я снимаю с них напряжение и мне очень важно, чтобы они раскованно играли. Это очень важный момент».

Матч между Ворсклой и Арсеналом состоится в Полтаве в воскресенье, 7 октября. Начало матча — в 19:30.

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Новости спорта, Вячеслав Грозный, Новости футбола, ФК Арсенал (Киев), Футбол.
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