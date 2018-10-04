Ярмоленко - о последних результатах Вест Хэма в АПЛ

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал о старте сезона и своей адаптации в интервью официальному сайту клуба.

«Начало сезона было не самым лучшим, ведь после четырех матчей у нас не было очков. Но мы все очень много работали для того, чтобы изменить ситуацию. Когда мы победили Эвертон, то все увидели, что мы являемся настоящей командой. В той игре мы очень хотели победить. Затем были два матча против Челси и Манчестер Юнайтед, в которых мы тоже сыграли хорошо.

С первого своего дня здесь я чувствовал себя частью большой семьи. Это очень дружелюбный клуб, в котором хорошая атмосфера. Я чувствую себя счастливым здесь», — заявил Ярмоленко.

Также украинец поделился своим мнением о возможных результатах команды в этом сезоне.

«Я не хочу забегать вперед и утверждать, что мы выиграем титул, но мы должны шаг за шагом думать о следующей встрече. Конечно, каждый игрок хочет установить для себя максимально высокие цели, но, как мы говорим в Украине, не нужно бежать впереди паровоза.

Мы хотим играть в хороший футбол, который понравятся как болельщикам, так и самим игрокам. Если мы это сделаем, то получим то место, которое заслуживаем в конце сезона», — добавил вингер.

Напомним, в этом сезоне Ярмоленко сыграл во всех матчах Вест Хэма в Премьер-лиге, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.