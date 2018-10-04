Яблонец - Динамо: последние новости перед игрой
Новости спорта: Сегодня, 4 октября, в чешском Яблонце над Нисой, на стадионе "Стршельнице" состоится матч 2 тура Лиги Европы между местным "Яблонцем" и "Динамо".
В день игры на стадионе состоялось предматчевое совещание при участии представителей УЕФА, на котором среди других вопросов был утверждено, в каких формах сыграют команды.
Динамовцы проведут матч в белых футболках, синих шортах и синих гетрах (вратарь - в зеленом), а хозяева поля - в зеленых футболках, белых шортах и гетрах (голкипер - в оранжевом).
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.