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Яблонец - Динамо: последние новости перед игрой

Тренировка Динамо накануне матча с Яблонцем
16:43 Сегодня Телеграф
ФК Динамо (Киев)
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Сегодня, 4 октября, в чешском Яблонце над Нисой, на стадионе "Стршельнице" состоится матч 2 тура Лиги Европы между местным "Яблонцем" и "Динамо".

В день игры на стадионе состоялось предматчевое совещание при участии представителей УЕФА, на котором среди других вопросов был утверждено, в каких формах сыграют команды.

Динамовцы проведут матч в белых футболках, синих шортах и синих гетрах (вратарь - в зеленом), а хозяева поля - в зеленых футболках, белых шортах и гетрах (голкипер - в оранжевом).

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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