Яблонец - Динамо: последние новости перед игрой

В день игры на стадионе состоялось предматчевое совещание при участии представителей УЕФА, на котором среди других вопросов был утверждено, в каких формах сыграют команды.

Динамовцы проведут матч в белых футболках, синих шортах и синих гетрах (вратарь - в зеленом), а хозяева поля - в зеленых футболках, белых шортах и гетрах (голкипер - в оранжевом).

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.