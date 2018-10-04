Ворскла - Спортинг 1:2 события матча (Видео)

Ворскла 1:2 Спортинг

Голы: Кулач 10' - Монтеро 90', Кабрал 90+3'

Предупреждения: Артур 8' - Акунья 73'

Лучшие моменты 2-го тайма:

Матч окончен.

90+3' - Гол! Кабрал забивает гол, сыграв удачно на добивании.

5 минут добавлено ко 2-му тайму.

90' - Гол! Монтеро забивает гол. Монтеро принял мяч в чужой штрафной, на замахе убрал Чеснакова и отправил мяч прямо в угол ворот Шуста.

87' - Нани бьет головой - мимо.

84' - Замена у Ворсклы: вместо Кравченко вышел Габелок.

82' - Шарпар неудачно прострелил с правого фланга - аут для гостей.

79' - Опасно! Шуст отражает мяч после удара Монтеро через себя с метров шести.

76' - Опасно! Нани пробил головой с угла вратарской - Шуст на месте.

73' - Акунья нарушил правила.

70' - Двойная замена у Спортинга: Рафинья меняет Дьяби, Кабрал меняет Петровича.

65' - Шуст легко справился с дальним ударом Фернандеша.

62' - Замена у Ворсклы: Сергийчук меняет Кулача.

58' - Замена у Спортинга: Монтеро меняет Мане.

54' - Акунья пробил издали - рядом с перекладиной.

51' - Затяжная атака Ворсклы завершилась передачей назад на Шуста - вратарь подальше вынес мяч.

49' - Шуста подключают в игру полевые футболисты Ворсклы.

Начался второй тайм.

Лучшие моменты 1-го тайма:

1-й тайм окончен. Перерыв.

45+1' - Опасно! Нани не сумел переиграть Шуста, пробив с линии вратарской прямо в кипера.

Видео гола Кулача:

39' - Фернандеш пробил издали - выше.

38' - Мане пробил издали - выше ворот.

37' - Мане нарушил правила в атаке.

33' - Ребенок исполнил подачу со штрафного - никто не дотянулся до мяча.

30' - Спортинг подал уже 5 угловых, защита полтавчан пока справляется.

24' - Дьяби пробил головой - удар блокирован.

23' - Ворскла защищается, пока везде успевают футболисты полтавской команды.

18' - Кравченко пробил головой после подачи с левого фланга.

17' - Петрович нарушил правила.

14' - Шуст надежно играет на выходе после подачи с углового.

10' - Гол! Кулач забивает гол, пробив с ходу с метров 17-и.

8' - Артур нарушил правила.

6' - Скляр пробил издали - очень неточно.

6' - Дьяби пробил слету - мимо.

3' - Петрович нарушил правила.

Матч начался!

Сегодня, 4 октября, состоятся матчи 2-го тура группового раунда Лиги Европы. В квартете Е Ворскла в Полтаве примет Спортинг. Игра пройдет на стадионе "Ворскла", рассудит встречу рефери из Черногории Никола Дабанович. Напомним, в 1-м туре Ворскла проиграла, но сумела забить 2 гола лондонскому Арсеналу. Спортинг, в свою очередь, одолел Карабах.

Составы команд

Ворскла: Шуст, Пердута, Скляр, Кулач, Шарпар, Чеснаков (к), Коломоец, Кравченко, Даллку, Артур, Ребенок.

Спортинг: Сален, Коатес, Жефферсон, Андре Пинту, Фернандеш, Акунья, Нани (к), Карлуш Мане, Дьяби, Петрович, Гашпар.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1", начало трансляции в 19:50 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

Гости являются безоговорочными фаворитами поединка. Так, на победу Спортинга букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,76, успех полтавчан оценивается в 5,8. Ничейный результат котируется коэффициентом 3,54.

Слова тренеров

"Фаворитом является Спортинг, но мы играем при своих болельщиках, поэтому нам ничего не остается, кроме как бороться и сражаться. Ожидаем тяжелой игры, но обещаем, что будет нелегко и оппоненту. Мы собрали достаточно информации о португальцах. У них хорошая группа атаки, сильный тренер, но нет ни одной команды без изъянов. Завтра постараемся их использовать.

Соперник интересный и сильный. Спортинг мгновенно вскрывает оборону за счет разрезных забросов за спину. Они сбалансированы во всех линиях и о каких-то выразительных слабостях я бы не говорил. Также не стоит забывать об их огромном опыте международных выступлений",- сказал главный тренер Ворсклы Василий Сачко на пресс-конференции перед матчем.

Василий Сачко

"Ворскла - хорошая мобильная команда с большим желанием победить. Она забила два мяча "Арсеналу", недавно выиграла у "Зари", которая, кстати, недавно выбила из Лиги Европы нашу "Брагу". Бесспорно, ваша команда непростая и заслуживает уважения. Поэтому мы хорошо ее изучили. Я подчеркивал своим футболистам, что необходимо играть внимательно все 90 минут", - приводит слова главного тренера Спортинга Жозе Пезейру footballua.tv

Жозе Пезейру