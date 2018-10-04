День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости: Ворскла за 3 минуты пропустила дважды и проиграла Спортингу
Ворскла за 3 минуты пропустила дважды и проиграла Спортингу
Новости: Определена команда недели в Лиге чемпионов
Определена команда недели в Лиге чемпионов
Новости: Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)

Смотрите фото (19)
Яблонец - Динамо
21:15 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура Лиги Европы Яблонец - Динамо.

Яблонец 2:2 Динамо

Голы: Говорка 33', Травник 81' - Цыганков 8', Гармаш 14'

Предупреждения: Голеш 19', Поважанец 58' - Морозюк 53', Буяльский 79'

 

Лучшие моменты 2-го тайма:

Матч завершен!

90+2' - знак заменыЗамена у Яблонеца: Соболь меняет Йововича.

3 минуты добавлено ко 2-му тайму.

86' -знак замены Замена у хозяев: Кубиста меняет Масопуста.

81' -знак гол Гол! Травник забивает. Масопуст промчался по правому флангу и исполнил навес. Травник вкасание пробил по воротам, а мяч на пути в ворота зацепил одного из динамовцев, но все равно оказался в сетке.

79' -знак заменыЗамена у Динамо: вместо Буяльского вышел Шепелев. желтая карточкаБуяльский долго покидал поле и получил предупреждение.

78' - знак заменыЗамена у Яблонеца: Икауниекс меняет Храмосту.

73' - Травник пробил издали - выше ворот.

71' - Удар Беседина с острого угла заблокирован.

70' - Темп игры снизился, пока без моментов.

63'Травник пробил с метров 20-и - рядом с перекладиной.

58'желтая карточкаПоважанец заработал предупреждение.

54' - Лишка пробил головой после подачи со штрафного - Бойко на месте.

53' - желтая карточкаМорозюк нарушил правила.

47' - Дальний удар от игрока Яблонца - очень неточно.

Второй тайм начался!

Лучшие моменты 1-го тайма:

Первый тайм окончен. Перерыв.

45+1' - Бойко поймал мяч после навеса с правого фланга.

43' - Бойко в игре  после прострела с правого фланга.

41' - Грубы поймал мяч после удара из-за пределов штрафной.

35' - Йовович пробил из=за пределов штрафной - очень неточно.

33' - знак гол Гол! Говорка пробил с лету после подачи с углового - Бойко переправил мяч в штангу, а тот затем залетел в ворота.

31' - Буяльский заработал штрафной на левой "бровке".

24' - Лишка пробил головой после подачи с углового - выше ворот.

19'желтая карточкаГолеш нарушил правила.

14' -знак гол Гол! Гармаш пробил с левой с линии штрафной прямо в угол ворот.

10' - Гармаш пробил издали - мимо.

8' - знак голГол! Цыганков забивает гол по пустым воротам после скидки Морозюка.

5' - Грубы поймал мяч после навеса с левого фланга.

3' - Бурда получил повреждение, но продолжил игру защитник.

1' - Кадар нарушил правила в центре поля.

Матч начался!

Сегодня, 4 октября, Динамо проведет матч второго тура группового раунда Лиги Европы. В чешском городе Яблонец-над-Нисоу на стадионе "Стржельнице" местный Яблонец будет противостоять украинской команде. Игру рассудит рефери из Бельгии Себастьен Дельферьер, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Напомним, в 1-м туре Динамо сенсационно не смогло обыграть Астану, а Яблонец минимально уступил Ренну.

Составы команд

Яблонец: Грубы — Голеш, Говорка, Лишка, Ганоушек — Хюбшман — Масопуст, Травник, Поважанец, Йовович — Храмоста

Запасные: Гануш, Икауниекс, Акоста, Соболь, Янкович, Бречка, Кубиста

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Буяльский — Морозюк, Гармаш, Цыганков — Беседин

Запасные: Бущан, Шепелев, Шапаренко, Миколенко, Сидклей, Русин, Дуэлунд

Где смотреть

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2", начало трансляции в 21:50 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров Динамо является незначительным фаворитом матча. Так, на победу гостей специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,7, успех хозяев оценивается в 2,9. Ничья котируется коэффициентом 3,2.

Слова тренеров

"Нужно отметить индивидуальные и командные качества оппонента. Яблонец - дисциплинированный соперник, который играет тактически грамотно. Они умеют играть в обороне плюс у них достаточно опасные стандартные положения.

Мы будем играть на результат, а уже потом думать о хорошей игре. Мы сыграли два матча с Мариуполем. В первом случае мы одержали победу, но нас критиковали за бледную игру. В следующий раз мы полностью переиграли соперника, сыграли очень хорошо, но не добыли результат. Нам, в первую очередь, нужен результат”,- сказал главный тренер Динамо Александр Хацкевич на пресс-конференции перед матчем.

Александр Хацкевич/Фото: ФК Динамо (Киев) 

"Динамо очень тяжелый соперник. За него изначально говорит его имя. Мы смотрели последний матч киевлян в чемпионате, когда они доигрывали без двух игроков. Сложно сказать, какие у нас шансы в этом матче, в любом случае мы хотим навязать борьбу нашему сопернику.

В последних матчах чешские команды уступают украинским, но мы постараемся изменить эту тенденцию. Надеюсь, наши футболисты оставят на поле все свои силы.

Да, мы знаем, что завтра не сыграет Вербич, но в Динамо больше чем одиннадцать футболистов. Уверен, у них есть кем заменить любого игрока. Кадар, Пиварич и очень хороший молодой полузащитник Цыганков, у тренера киевлян отличный выбор", — цитирует главного тренера Яблонца Петра Раду ua-football со ссылкой на официальный сайт Яблонца.

Петр Рада/Фото: ФК Яблонец

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, ЛЕ, Лига Европы, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Яблонец, Футбол, Яблонец - Динамо.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ворскла - Спортинг 1:2 события матча (Видео) Фантастический гол Ракитича и другие моменты матча Тоттенхэм - Барселона (Видео) Роналду принял решение касательно сборной

Последние новости

Фирмино рассказал об ощущениях удара в глаз от Вертонгена Врачи назвали правила, которые следует соблюдать, если мучит кашель Алла Пугачева сообщила, что скоро вернется на сцену
Сегодня читают в спорте
01 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
02 Экс-игрок Динамо: Нельзя жить и играть как Лобановский
03 Арсенал разбил Карабах и возглавил группу Ворсклы в ЛЕ: видео голов
04 Ворскла за 3 минуты пропустила дважды и проиграла Спортингу
05 Фирмино рассказал об ощущениях удара в глаз от Вертонгена
Новости сегодня
00:41 Лучшие демотиваторы, от которых смех обеспечен
00:39 Этот "вредный" продукт защищает от ожирения
00:35 Ученые добились беспрецедентных результатов в отображении молекулярной структуры
00:20 Порошенко призвал ЕС признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида
00:11 Буллинг: Школьники в Одесской области избили сверстника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Новости: Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь