Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)

Яблонец 2:2 Динамо

Голы: Говорка 33', Травник 81' - Цыганков 8', Гармаш 14'

Предупреждения: Голеш 19', Поважанец 58' - Морозюк 53', Буяльский 79'

Лучшие моменты 2-го тайма:

Матч завершен!

90+2' - Замена у Яблонеца: Соболь меняет Йововича.

3 минуты добавлено ко 2-му тайму.

86' - Замена у хозяев: Кубиста меняет Масопуста.

81' - Гол! Травник забивает. Масопуст промчался по правому флангу и исполнил навес. Травник вкасание пробил по воротам, а мяч на пути в ворота зацепил одного из динамовцев, но все равно оказался в сетке.

79' - Замена у Динамо: вместо Буяльского вышел Шепелев. Буяльский долго покидал поле и получил предупреждение.

78' - Замена у Яблонеца: Икауниекс меняет Храмосту.

73' - Травник пробил издали - выше ворот.

71' - Удар Беседина с острого угла заблокирован.

70' - Темп игры снизился, пока без моментов.

63' - Травник пробил с метров 20-и - рядом с перекладиной.

58' - Поважанец заработал предупреждение.

54' - Лишка пробил головой после подачи со штрафного - Бойко на месте.

53' - Морозюк нарушил правила.

47' - Дальний удар от игрока Яблонца - очень неточно.

Второй тайм начался!

Лучшие моменты 1-го тайма:

Первый тайм окончен. Перерыв.

45+1' - Бойко поймал мяч после навеса с правого фланга.

43' - Бойко в игре после прострела с правого фланга.

41' - Грубы поймал мяч после удара из-за пределов штрафной.

35' - Йовович пробил из=за пределов штрафной - очень неточно.

33' - Гол! Говорка пробил с лету после подачи с углового - Бойко переправил мяч в штангу, а тот затем залетел в ворота.

31' - Буяльский заработал штрафной на левой "бровке".

24' - Лишка пробил головой после подачи с углового - выше ворот.

19' - Голеш нарушил правила.

14' - Гол! Гармаш пробил с левой с линии штрафной прямо в угол ворот.

10' - Гармаш пробил издали - мимо.

8' - Гол! Цыганков забивает гол по пустым воротам после скидки Морозюка.

5' - Грубы поймал мяч после навеса с левого фланга.

3' - Бурда получил повреждение, но продолжил игру защитник.

1' - Кадар нарушил правила в центре поля.

Матч начался!

Сегодня, 4 октября, Динамо проведет матч второго тура группового раунда Лиги Европы. В чешском городе Яблонец-над-Нисоу на стадионе "Стржельнице" местный Яблонец будет противостоять украинской команде. Игру рассудит рефери из Бельгии Себастьен Дельферьер, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Напомним, в 1-м туре Динамо сенсационно не смогло обыграть Астану, а Яблонец минимально уступил Ренну.

Составы команд

Яблонец: Грубы — Голеш, Говорка, Лишка, Ганоушек — Хюбшман — Масопуст, Травник, Поважанец, Йовович — Храмоста

Запасные: Гануш, Икауниекс, Акоста, Соболь, Янкович, Бречка, Кубиста

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Буяльский — Морозюк, Гармаш, Цыганков — Беседин

Запасные: Бущан, Шепелев, Шапаренко, Миколенко, Сидклей, Русин, Дуэлунд

Где смотреть

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2", начало трансляции в 21:50 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров Динамо является незначительным фаворитом матча. Так, на победу гостей специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,7, успех хозяев оценивается в 2,9. Ничья котируется коэффициентом 3,2.

Слова тренеров

"Нужно отметить индивидуальные и командные качества оппонента. Яблонец - дисциплинированный соперник, который играет тактически грамотно. Они умеют играть в обороне плюс у них достаточно опасные стандартные положения.

Мы будем играть на результат, а уже потом думать о хорошей игре. Мы сыграли два матча с Мариуполем. В первом случае мы одержали победу, но нас критиковали за бледную игру. В следующий раз мы полностью переиграли соперника, сыграли очень хорошо, но не добыли результат. Нам, в первую очередь, нужен результат”,- сказал главный тренер Динамо Александр Хацкевич на пресс-конференции перед матчем.

Александр Хацкевич/Фото: ФК Динамо (Киев)

"Динамо очень тяжелый соперник. За него изначально говорит его имя. Мы смотрели последний матч киевлян в чемпионате, когда они доигрывали без двух игроков. Сложно сказать, какие у нас шансы в этом матче, в любом случае мы хотим навязать борьбу нашему сопернику.

В последних матчах чешские команды уступают украинским, но мы постараемся изменить эту тенденцию. Надеюсь, наши футболисты оставят на поле все свои силы.

Да, мы знаем, что завтра не сыграет Вербич, но в Динамо больше чем одиннадцать футболистов. Уверен, у них есть кем заменить любого игрока. Кадар, Пиварич и очень хороший молодой полузащитник Цыганков, у тренера киевлян отличный выбор", — цитирует главного тренера Яблонца Петра Раду ua-football со ссылкой на официальный сайт Яблонца.

Петр Рада/Фото: ФК Яблонец