Астана в группе с Динамо обыграла Ренн: видео голов и обзор матча

Астана на своем поле обыграла французский Ренн во 2-м туре группового раунда Лиги Европы.

Астана — Ренн 2:0

Голы: Зайнутдинов, 64, Томасов, 90+1

Обзор 1-го тайма:

Астана: Эрич — Рукавина, Постников, Аничич, Шомко — Томасов, Зайнутдинов (Логвиненко, 75), Маевский, Педро Энрике — Кабананга (Янга, 72), Ришард (Мужиков, 63).

Ренн: Диалло — Зеффан, Гелен, Да Сильва Бааль (Бенсебайни, 28) — Гренье, Поа (Юханссон, 77), Буриго — Андре, Леа Силики (Дель Кастийо, 69), Ньянг.

Предупреждения: Зайнутдинов, Мужиков — Ньянг, Бенсебайни.

Гол Зайнутдинова, 64

Гол Томашова, 90+

Отметим, что Астана временно возглавила группу К c четырьмя очками, где представлено и Динамо. Правда, киевляне свой матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы еще сыграют сегодня. Команде Александра Хацкевича предстоит на выезде встретится с чешским Яблонцем. Начало встречи — в 22:00.