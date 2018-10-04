Астана в группе с Динамо обыграла Ренн: видео голов и обзор матча
Новости спорта: Астана в рамках Лиги Европы обыграла Ренн и возглавила группу К с Динамо.
Астана на своем поле обыграла французский Ренн во 2-м туре группового раунда Лиги Европы.
Астана — Ренн 2:0
Голы: Зайнутдинов, 64, Томасов, 90+1
Обзор 1-го тайма:
Астана: Эрич — Рукавина, Постников, Аничич, Шомко — Томасов, Зайнутдинов (Логвиненко, 75), Маевский, Педро Энрике — Кабананга (Янга, 72), Ришард (Мужиков, 63).
Ренн: Диалло — Зеффан, Гелен, Да Сильва Бааль (Бенсебайни, 28) — Гренье, Поа (Юханссон, 77), Буриго — Андре, Леа Силики (Дель Кастийо, 69), Ньянг.
Предупреждения: Зайнутдинов, Мужиков — Ньянг, Бенсебайни.
Гол Зайнутдинова, 64
Гол Томашова, 90+
Отметим, что Астана временно возглавила группу К c четырьмя очками, где представлено и Динамо. Правда, киевляне свой матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы еще сыграют сегодня. Команде Александра Хацкевича предстоит на выезде встретится с чешским Яблонцем. Начало встречи — в 22:00.