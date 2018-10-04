Фирмино рассказал об ощущениях удара в глаз от Вертонгена

В середине сентября в выездном матче против Тоттенхэма форвард Ливерпуля Роберто Фирмино получил пальцем в глаз от защитника "шпор" Ян Вертонгена.

"Я действительно боялся, что ослепну на один глаз и больше никогда не смогу видеть. Слава Богу, ничего такого не случилось. Глаза очень важны для профессионального футболиста", — заявил Фирмино.

"Когда это произошло, все было размыто, и я не мог видеть. Это напугало меня, но после того, как врач дал мне болеутоляющее, боль постепенно прошла и все стало лучше".

"Сейчас все намного лучше. Глаз все еще немного красный, но я надеюсь, что со временем и это пройдет".

В текущем сезоне Фирмино провел за Ливерпуль 10 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.