Легенда МЮ заступился за Моуриньо

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд считает, что руководство клуба должно расстаться с Жозе Моуриньо.

Тем не менее, главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз категорически не согласен со своим бывшим одноклубником.

"Я считаю, что Моуриньо должен сохранить свою работу", — сказал Гиггз.

"В данный момент они переживают тяжелый период, но если уволить тренера сейчас, то через год или два, вполне вероятно, они снова окажутся в этой ситуации".

После семи туров Манчестер Юнайтед набрал десять очков и занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.