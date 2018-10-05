Легенда МЮ заступился за Моуриньо
Новости спорта: Легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз считает, что увольнение Жозе Моуриньо с должности главного тренера "красных дьяволов" будет ошибкой.
Экс-защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд считает, что руководство клуба должно расстаться с Жозе Моуриньо.
Тем не менее, главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз категорически не согласен со своим бывшим одноклубником.
"Я считаю, что Моуриньо должен сохранить свою работу", — сказал Гиггз.
"В данный момент они переживают тяжелый период, но если уволить тренера сейчас, то через год или два, вполне вероятно, они снова окажутся в этой ситуации".
После семи туров Манчестер Юнайтед набрал десять очков и занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.