Заявка сборной Англии на Лигу Наций: есть дебютанты
Новости спорта: Наставник английской команды огласил список игроков на матчи Лиги Наций с Хорватией и Испанией.
Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал состав на ближайшие матчи Лиги наций против Хорватии и Испании.
Дебютные вызовы получили хавбеки Джейдон Санчо, Джеймс Мэддисон и Мэйсон Маунт.
18-летний Санчо здорово начал сезон в «Боруссии» Дотмунд, забив 1 гол и сделав 5 результативных передач.
А 19-летний Маунт выступает в Чемпионшипе в составе «Дерби». Средний возраст сборной Англии сейчас составляет 23,9 лет.
Вратари: Беттинелли (Фулхэм), Батленд (Сток), Маккарти (Саутгемптон), Пикфорд (Эвертон).
Защитники: Александр-Арнольд (Ливерпуль), Гомес (Ливерпуль), Магуайр (Лестер), Роуз (Тоттенхэм), Шоу (Манчестер Юнайтед), Стоун (Манчестер Сити), Тарковски (Бернли), Триппьер (Тоттенхэм), Уокер (Манчестер Сити).
Хавбеки: Баркли (Челси), Чалоба (Уотфорд), Дайер (Тоттенхэм), Хендерсон (Ливерпуль), Маунт (Дерби), Винкс (Тоттенхэм), Мэддисон (Лестер), Санчо (Боруссия Д), Стерлинг (Манчестер Сити).
Форварды: Кейн (Тоттенхэм), Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Уэлбек (Арсенал).