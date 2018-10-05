Заявка сборной Англии на Лигу Наций: есть дебютанты

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал состав на ближайшие матчи Лиги наций против Хорватии и Испании.

Дебютные вызовы получили хавбеки Джейдон Санчо, Джеймс Мэддисон и Мэйсон Маунт.

18-летний Санчо здорово начал сезон в «Боруссии» Дотмунд, забив 1 гол и сделав 5 результативных передач.

А 19-летний Маунт выступает в Чемпионшипе в составе «Дерби». Средний возраст сборной Англии сейчас составляет 23,9 лет.

Вратари: Беттинелли (Фулхэм), Батленд (Сток), Маккарти (Саутгемптон), Пикфорд (Эвертон).

Защитники: Александр-Арнольд (Ливерпуль), Гомес (Ливерпуль), Магуайр (Лестер), Роуз (Тоттенхэм), Шоу (Манчестер Юнайтед), Стоун (Манчестер Сити), Тарковски (Бернли), Триппьер (Тоттенхэм), Уокер (Манчестер Сити).

Хавбеки: Баркли (Челси), Чалоба (Уотфорд), Дайер (Тоттенхэм), Хендерсон (Ливерпуль), Маунт (Дерби), Винкс (Тоттенхэм), Мэддисон (Лестер), Санчо (Боруссия Д), Стерлинг (Манчестер Сити).

Форварды: Кейн (Тоттенхэм), Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Уэлбек (Арсенал).