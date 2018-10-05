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Лишь одного игрока Барселоны вызвали в сборную Испании

Луис Энрике
01:50 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Луис Энрике огласил список вызванных игроков в сборную Испании на матч Лиги Наций и товарищеский с Уэльсом.

Сборную Испании ждут контрольный матч против Уэльса и игра Лиги наций с Англией.

Наставник Луис Энрике назвал состав на эти встречи, однако в нем только один игрок, представляющий «Барселону» - Серхио Бускетс.

Вратари: Де Хеа (МЮ), Кепа (Челси), Пау Лопес (Бетис).

Защитники: Гайа (Валенсия), Алонсо (Челси), Альбиоль (Наполи), Начо (Реал), Рамос (Реал), Бартра (Бетис), Аспиликуэта (Челси), Джонни Отто (Вулверхэмптон).

Хавбеки: Бускетс (Барселона), Родри (Атлетико), Коке (Атлетико), Сауль (Атлетико), Тиаго Алькантара (Бавария), Себальос (Реал), Асенсио (Реал), Сусо (Милан).

Форварды: Мората (Челси), Родриго (Валенсия), Аспас (Сельта), Алькасер (Боруссия Д)

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Все по теме:

Новости спорта, Барселона, Лига Наций, Луис Энрике, Сборная Англии, Сборная Испании.
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