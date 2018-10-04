Ворскла за 3 минуты пропустила дважды и проиграла Спортингу

Полтавская Ворскла лидируя по ходу матча не смогла удержать победу над португальским Спортингом, дважды пропустив в конце поединка.

Ворскла: Шуст, Пердута, Скляр, Кулач, Шарпар, Чеснаков (к), Коломоец, Кравченко, Даллку, Артур, Ребенок.

Спортинг: Сален, Коатес, Жефферсон, Андре Пинту, Фернандеш, Акунья, Нани (к), Карлуш Мане, Дьяби, Петрович, Гашпар.

Голы: Кулач, 10, Монтеро, 90, Кабрал, 90+3.