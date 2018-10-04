Арсенал разбил Карабах и возглавил группу Ворсклы в ЛЕ: видео голов

Арсенал добыл уверенную победу над Карабахом в матче второго тура группового этапа Лиги Европы — 3:0.

Таким образом, после двух матчей на счету Арсенала шесть очков и команда Унаи Эмери возглавляет группу E, а Карабах остается на дне квартета без набранных очков.

Обзор 1-го тайма:

Гол Сократис Папастатопулос, 4 мин.

Гол Смит Роу, 53 мин.

Гол Маттео Гандузи, 79 мин.

В следующем туре Арсенал сыграет на выезде против Спортинга, а Карабах примет Ворсклу.

Карабах — Арсенал 0:3

Голы: Сократис, 4, Смит-Роу, 53, Гендузи, 80

Карабах: Вагнер — Медведев, Гусейнов, Жезничак, Аголли — Мичел, Гараев (Славчев, 84) — Мадатов (Деларж, 61), Озобич (Абдуллаев, 67), Зубир — Эмегхара

Арсенал: Лено — Холдинг, Сократис, Монреаль (Торрейра, 46) — Лихтштайнер, Эль-Ненни, Гендузи, Колашинац — Смит-Роу (Озил, 65), Уэлбек, Ивоби (Ляказетт, 71)