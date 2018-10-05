Ярмоленко сравнил себя с экс-чемпионом UFC Конором МакГрегором

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, как оказалось, следит за смешанными единоборствами. В частности, футболист заявил, что ему импонирует поведение экс-чемпиона UFC Конора МакГрегора.

«Мне очень нравится как ведет себя Конор. Да, он где-то дерзкий, где-то очень резкий в высказываниях, но, думаю, многим людям нравится то, что он делает на пресс-конференциях. За этим всегда весело и забавно наблюдать.

Никто мне не говорил, что я с ним похож, хотя у нас один и тот же стиль в бою», – сказал Ярмоленко.