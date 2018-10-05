День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости: Ворскла за 3 минуты пропустила дважды и проиграла Спортингу
Ворскла за 3 минуты пропустила дважды и проиграла Спортингу
Новости: Определена команда недели в Лиге чемпионов
Определена команда недели в Лиге чемпионов
Новости: Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Ярмоленко сравнил себя с экс-чемпионом UFC Конором МакГрегором

Андрей Ярмоленко
05:54 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился мнение о бойце UFC Коноре МакГрегоре.

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, как оказалось, следит за смешанными единоборствами. В частности, футболист заявил, что ему импонирует поведение экс-чемпиона UFC Конора МакГрегора.

«Мне очень нравится как ведет себя Конор. Да, он где-то дерзкий, где-то очень резкий в высказываниях, но, думаю, многим людям нравится то, что он делает на пресс-конференциях. За этим всегда весело и забавно наблюдать.

Никто мне не говорил, что я с ним похож, хотя у нас один и тот же стиль в бою», – сказал Ярмоленко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, UFC, Андрей Ярмоленко, Вест Хем, Конор Макгрегор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ворскла за 3 минуты пропустила дважды и проиграла Спортингу Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео) Яблонец - Динамо: стали известны стартовые составы команд

Последние новости

Злободневная сатира: Когда классические полотна встречаются с интернет-мемами Простые и эффективные средства от простуды и гриппа Головкин получил нового соперника
Сегодня читают в спорте
01 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
02 Экс-игрок Динамо: Нельзя жить и играть как Лобановский
03 Ярмоленко сравнил себя с экс-чемпионом UFC Конором МакГрегором
04 Арсенал разбил Карабах и возглавил группу Ворсклы в ЛЕ: видео голов
05 Ворскла за 3 минуты пропустила дважды и проиграла Спортингу
Новости сегодня
07:20 Гороскоп на сегодня, 5 октября: все знаки Зодиака
07:19 Крутая подборка свежих снимков, которые подарят пятничное настроение
06:55 Вице-президент США обвинил Китай в попытке повлиять на выборы
06:40 Меркель: Мы должны побудить Палестину сесть за стол переговоров
06:31 Линарес и Бронер определят претендента на титул WBC
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Кибератаки: Канада может ввести санкции против России
Кибератаки: Канада может ввести санкции против России
Новости: Сущенку позволили встретиться с женой и дочерью
Сущенку позволили встретиться с женой и дочерью
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь