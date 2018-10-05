Слова Кулача после болезненного поражения Ворсклы в ЛЕ

Нападающий полтавской Ворсклы Владислав Кулач поделился впечатлениями после досадного поражения от Спортинга (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Честно говоря, сейчас опустошение. Надеялись, что хотя бы после гола Спортинга сохраним ничью, поэтому сейчас разочарование, никаких эмоций.

Быстрый гол помог нам. Мы его забили заслуженно. Возможно, во втором тайме все понимали, что хотим удержать счет и было определенное волнение. Таких матчей у нас мало в чемпионате.

Карабах? Думаю, с ними будем играть не хуже и надеемся взять очки", – сказал Кулач в эфире телеканала Футбол 1.

После 2-х матчей группового этапа Лиги Европы Ворскла занимает 3-ю строчку группы Е, опережая Карабах по разнице забитых и пропущенных мячей.