День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
Новости: Ворскла за 3 минуты пропустила дважды и проиграла Спортингу
Ворскла за 3 минуты пропустила дважды и проиграла Спортингу
Новости: Определена команда недели в Лиге чемпионов
Определена команда недели в Лиге чемпионов
Новости: Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы

Смотрите фото (16)
Яблонец - Динамо
23:50 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: В Чехии завершился матч 2-го тура Лиги Европы Яблонец - Динамо

В Чехии в городе Яблонец-над-Нисоу на стадионе "Стржельнице" завершился матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы Яблонец - Динамо. Киевский клуб, ведя в счете 2:0, упустил победу и второй матч подряд в ЛЕ сыграл со счетом 2:2.  В параллельном матче квартета К Астана дома обыграла Ренн со счетом 2:0.

Яблонец 2:2 Динамо

Голы: Говорка 33', Травник 81' - Цыганков 8', Гармаш 14'

Предупреждения: Голеш 19', Поважанец 58' - Морозюк 53', Буяльский 79'

В 1-м тайме Динамо забило 2 быстрых гола. Сначала идеальная контр-атака завершилась взятием ворот в исполнении Цыганкова, а затем Гармаш воспользовался ошибкой защитника хозяев и с метров 17-и пробил прямо в угол ворот. Чешская команда сумела выровнять игру и даже отквитать один мяч: Говорка после подачи с углового пробил с лету - Бойко не выручил.

Во втором тайме Яблонец имел небольшое преимущество, которое вылилось в гол: на 81-й минуте Травник замкнул навес с правого фланга и установил окончательный счет в матче.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Составы команд:

Яблонец: Грубы, Голеш, Говорка, Лишка, Ганоушек, Хюбшман, Масопуст (Кубиста 86'), Травник, Поважанец, Йовович (Соболь 90+2'), Храмоста (Икауниекс 78').

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Буяльский (Шепелев 79'), Морозюк, Гармаш, Цыганков, Беседин.

В 3-м туре Динамо отправится в гости к Ренну, а Яблонец примет Астану, матчи пройдут 25 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Яблонец, Футбол, Яблонец - Динамо.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • Микола 05.10.2018 00:34

    Нет команды и не будет пока сурки у власти

    ответить
Показать комментарии

Новости футбола

Астана в группе с Динамо обыграла Ренн: видео голов и обзор матча Ворскла - Спортинг 1:2 события матча (Видео) Фантастический гол Ракитича и другие моменты матча Тоттенхэм - Барселона (Видео)

Последние новости

Фирмино рассказал об ощущениях удара в глаз от Вертонгена Врачи назвали правила, которые следует соблюдать, если мучит кашель Алла Пугачева сообщила, что скоро вернется на сцену
Сегодня читают в спорте
01 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
02 Экс-игрок Динамо: Нельзя жить и играть как Лобановский
03 Арсенал разбил Карабах и возглавил группу Ворсклы в ЛЕ: видео голов
04 Ворскла за 3 минуты пропустила дважды и проиграла Спортингу
05 Фирмино рассказал об ощущениях удара в глаз от Вертонгена
Новости сегодня
00:41 Лучшие демотиваторы, от которых смех обеспечен
00:39 Этот "вредный" продукт защищает от ожирения
00:35 Ученые добились беспрецедентных результатов в отображении молекулярной структуры
00:20 Порошенко призвал ЕС признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида
00:11 Буллинг: Школьники в Одесской области избили сверстника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Новости: Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
Добавить комментарий
1
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь