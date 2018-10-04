Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы

В Чехии в городе Яблонец-над-Нисоу на стадионе "Стржельнице" завершился матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы Яблонец - Динамо. Киевский клуб, ведя в счете 2:0, упустил победу и второй матч подряд в ЛЕ сыграл со счетом 2:2. В параллельном матче квартета К Астана дома обыграла Ренн со счетом 2:0.

Яблонец 2:2 Динамо

Голы: Говорка 33', Травник 81' - Цыганков 8', Гармаш 14'

Предупреждения: Голеш 19', Поважанец 58' - Морозюк 53', Буяльский 79'

В 1-м тайме Динамо забило 2 быстрых гола. Сначала идеальная контр-атака завершилась взятием ворот в исполнении Цыганкова, а затем Гармаш воспользовался ошибкой защитника хозяев и с метров 17-и пробил прямо в угол ворот. Чешская команда сумела выровнять игру и даже отквитать один мяч: Говорка после подачи с углового пробил с лету - Бойко не выручил.

Во втором тайме Яблонец имел небольшое преимущество, которое вылилось в гол: на 81-й минуте Травник замкнул навес с правого фланга и установил окончательный счет в матче.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Составы команд:

Яблонец: Грубы, Голеш, Говорка, Лишка, Ганоушек, Хюбшман, Масопуст (Кубиста 86'), Травник, Поважанец, Йовович (Соболь 90+2'), Храмоста (Икауниекс 78').

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Буяльский (Шепелев 79'), Морозюк, Гармаш, Цыганков, Беседин.

В 3-м туре Динамо отправится в гости к Ренну, а Яблонец примет Астану, матчи пройдут 25 октября.