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Лацио потерпел крупное поражение от Айнтрахта в ЛЕ: видеообзор матча

Айнтрахт и Лацио
08:22 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Во втором туре Лиги Европы Лацио на выезде неожиданно крупно проиграл немецкому Айнтрахту.

Немецкий "Айнтрахт" на своем поле переиграл римский "Лацио".

На первых минутах матча защитник хозяев Данни да Коста точным ударом открыл счет в игре. В середине первого тайма Марко Пароло отметился забитым голом за "Лацио". Но пять минут спустя Филип Костич снова вывел свою команду вперед. На 52-й минуте серб Лука Йович забил третий гол в ворота итальянского клуба. В концовке матча да Коста устанавливает окончательный счет встречи.

Голы: да Коста, 4, 90. Костич, 28. Йович, 52. – Пароло, 23.

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Новости спорта, Айнтрахт, Лацио, Лига Европы.
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