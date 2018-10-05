Лацио потерпел крупное поражение от Айнтрахта в ЛЕ: видеообзор матча

Немецкий "Айнтрахт" на своем поле переиграл римский "Лацио".

На первых минутах матча защитник хозяев Данни да Коста точным ударом открыл счет в игре. В середине первого тайма Марко Пароло отметился забитым голом за "Лацио". Но пять минут спустя Филип Костич снова вывел свою команду вперед. На 52-й минуте серб Лука Йович забил третий гол в ворота итальянского клуба. В концовке матча да Коста устанавливает окончательный счет встречи.

Голы: да Коста, 4, 90. Костич, 28. Йович, 52. – Пароло, 23.