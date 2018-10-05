Гармаш об игре с Яблонцем: Были непонятные отскоки, подборы, так и пропустили

Хавбек "Динамо" Денис Гармаш поделился впечатлениями от матча против "Яблонца".

- Мы забили два быстрых гола, была уверенность в своих силах, но на перерыв уходили уже не за такого хорошего результата. Могли забить третий, но сами пропустили второй гол.

- Вы разбирали игру "Яблонца" при стандартах? Поскольку во время гола после углового игрок чехов вообще был никем не прикрытый...

- Да, разбирали, нам объясняли кто куда должен бежать и с кем играет. Но где-то несколько случайно потеряли игрока ...

Тренер сказал нам, чтобы во втором тайме мы не садились низко, встречали соперника высоко, и мы это делали. Но они просто забрасывали мяч вперед, а там уже были непонятные отскоки, подборы. Так и пропустили гол ...

У нас были возможности забить больше. У Цыганкова была возможность, в Морозюка, у меня. Но не сложилось.

- Что скажете об игре Беседина после травмы?

- Молодец, боролся, цеплялся за мячи - все, что от него ждали. Сделал свою работу на пользу команде.