Тренер Яблонца удивлен неудачей Динамо

Яблонец вырвал ничью у Динамо, хотя проигрывал по ходу встречи со счетом 0:2. На 81-й минуте обрезка Пиварича призвела к тому, что чехи вышли в контратаку и забили второй мяч.

По словам тренера Яблонца Петра Рады, команда хорошо знала о специфической проблеме киевлян, из-за которой удалось отыграть один мяч. Она заключается в том, как Динамо действует при стандартах на дальней штанге.

"Мне кажется, что начало матча не было уж слишком плохим. Просто было сделано несколько индивидуальных ошибок. Лишних ошибок. Особенно это касается второго гола. Мы хотели играть так, чтобы не просто отбиваться, но никто не мог зацепиться впереди за мяч. Оттого и случилось такое начало. Но с 25-й минуты мы выравняли игру, а может и сыграли сильнее, чем Динамо", — цитирует слова Рады Dynamo.kiev.ua.

"Первый гол вернул нас в игру. Он был забит потому, что мы знали проблему Динамо — игра на дальней штанге при стандартах. А второй тайм мы отыграли вполне качественно. Мы заставили соперника очень часто ошибаться и в конце концов именно через прессинг забили второй мяч".

"Заметьте, что в этот момент в штрафной Динамо было 4-5 наших игроков. Я думаю, что на 75-й минуте это не так плохо. Мы играли с командой, которая каждый год выступает если не в Лиге чемпионов, то в Лиге Европы. Я очень доволен своими игрокам. Также хочу сказать, что и в физическом плане мы были лучше соперника".

Напоследок, тренер Яблонца обратил внимание, что пропущенные голы стали результатом нехватки опыта. Однако Рада не понимает, почему Динамо тоже пропустило в ответ два мяча.

"Добавлю, что два гола мы пропустили из-за нехватки международного опыта. Кроме Хюбшмана, у нас остальные игроки на таком уровне не играли. Но также мне непонятно, как такое опытное Динамо не сумело удержать преимущество в два гола".

После двух туров Яблонец занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 1 очко.