Nike и EA Sports сделали официальные заявления относительно ситуации с Роналду

"Мы видели соответствующий доклад, в котором подробно изложены обвинения против Криштиану Роналду. Внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем, что спортсмены и наши послы будут вести себя в соответствии с нашими ценностями", – гласит заявление EA Sports.

Роналду – лицо EA Sports. Он помещен на обложку футбольного симулятора FIFA 19.

"Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и продолжаем внимательно следить за ситуацией", – говорится в заявлении Nike.

Nike и Роналду сотрудничают с 2003 года. Последнее соглашение, подписанное в 2016 году, оценивается в 1 миллиард долларов, по словам португальца, оно является пожизненным.

Ранее стало известно, что 34-летняя американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010 году девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это 375 тысяч долларов. Однако в сентябре она при помощи СМИ объявила об изнасиловании.