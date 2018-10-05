Яблонец - Динамо: обидная ничья в Чехии (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 2-го тура Лиги Европы Яблонец - Динамо.
Яблонец - Динамо 2:2
Голы: Говорка, 33, Травник, 81 — Цыганков, 8, Гармаш, 14
Яблонец: Грубы — Голеш, Говорка, Лишка, Ганоушек — Хюбшман — Масопуст (Кубиста, 86), Травник, Поважанец, Йовович (Соболь, 90+2) — Храмоста (Икауниекс, 78)
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 79) — Морозюк, Гармаш, Цыганков — Беседин
Предупреждения: Голеш, Поважанец — Морозюк, Буяльский, Пиварич.