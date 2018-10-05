Полтавская Ворскла сыграла свой второй еврокубковый матч против португальского Спортинга.
Полтавская Ворскла сыграла свой второй еврокубковый матч против португальского Спортинга.
Полтавская Ворскла сыграла свой второй еврокубковый матч против португальского Спортинга.
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