Ворскла за три минуты отдала победу Спортингу (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 2-го тура Лиги Европы Ворскла - Спортинг.
Подопечные Василия Сачко умудрились проиграть поединок в компенсированное время (1:2).
Ворскла - Спортинг 1:2
Голы: Кулач, 10 — Монтеро, 90, Кабрал, 90+3.
Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур – Скляр, Кравченко (Габелок, 84), Шарпар — Кулач (Сергийчук, 62), Ребенок — Коломоец.
Спортинг: Сален – Гаспар, Коатес, Пинто, Джефферсон — Акунья, Петрович (Кабрал, 70), Фернандеш — Нани, Диаби (Рафинья, 70), Мане (Монтеро, 58).
Предупреждения: Артур — Акунья.