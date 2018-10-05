Фанаты Динамо устроили драку с болельщиками Яблонца и полицией (Видео)
Новости спорта: Фанаты Динамо приняли участие в драке с местными фанатами после поединка Лиги Европы против ФК Яблонец (2:2).
Фанаты Динамо отправились в Чехию для поддержки киевского клуба в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против ФК Яблонец и приняли участие в массовой драке с местными болельщиками, сообщается на странице Troublemakers & Ultras Action в facebook.
По данным портала, со стороны киевлян было 30 человек против 30-40 местных фанатов, среди которых были представители польских ультрас.
Драка продолжалась около 1,5 минуты, после чего в схватку вмешались представители местной полиции.
Напомним, после 2-х матчей группового этапа Лиги Европы Динамо занимает 3-ю строчку группы К, имея в активе лишь 2 очка.