В Сербии может состоятся матч сборных Украины и России

Сборные Украины и России могут сыграть товарищеский поединок. Федерации обеих стран получат соответствующее предложение на следующей неделе.

Международная организация Sport for all предлагает сборным Украины и России провести товарищеский поединок на нейтральной территории. Предложение приурочено 27-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя государствами, сообщает Известия.

По словам председателя организации Яниса Кузинса, официально обе федерации получат соответствующее сообщение на следующей неделе. В случае согласия обеих сторон поединок может пройти, например, в Сербии.

"Мы уже подготовили соответствующее обращение в Российский футбольный союз и Федерацию футбола Украины. Отправлено его будет на следующей неделе. Спорт – это дружба, и несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений.

Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу. Это было бы не менее важно, если бы друг против друга сыграли команды из высшей украинской и российской лиг. Совсем не обязательно, чтобы матч проходил под эгидой УЕФА, так как Союз европейских футбольных ассоциаций в 2014 году принял решение по соображениям безопасности не допускать встреч российских и украинских команд.

Мы уверены, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружеской атмосфере", – заявил Кузинс.

Напомним, уже 10 октября "сине-желтые" проведут товарищеский поединок против Италии, а 16 октября сыграют с Чехией в матче Лиги наций.

Отметим, что Украина и Россия еще ни разу не проводили между собой товарищеских поединков. В истории противостояний команд есть только 2 матча отбора к Евро-2000 – в первой игре в Киеве украинцы победили россиян 3:2, а в Москве соперники после легендарного гола Шевченко разошлись миром 1:1.