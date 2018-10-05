Федорчук о матче с Карпатами: Мариуполь будет играть на победу

Бывший полузащитник "Карпат", который сейчас защищает цвета "Мариуполя", Валерий Федорчук рассказал о готовности к матчу между нынешней и бывшей командой.

- Валерий, с каким настроением подходите к игре с "Карпатами"?

- Могу сказать, что в субботу будет обычная игра, несмотря на то, что "Мариуполь" будет играть против моей бывшей команды. Все в обычном режиме, ничего экстраординарного.

- И все же, согласитесь, одно обстоятельство будет особенным - в пятницу вы будете праздновать 30-летний юбилей. Ждете подарок от команды?

- Да, вы правильно говорите, у меня накануне поединка с львовянами день рождения. Думаю, это особое событие будет иметь определенный эффект. По крайней мере, на матч я буду выходить в хорошем настроении.

- Празднование придется перенести?

- Наверное, да, ведь у нас официальный поединок и любые празднования стоит отложить. Соберемся командой уже после поединка. Надеюсь, настроение у всех будет хорошее. Одно могу сказать точно - должен выставить команде торт (улыбается).

- Какие воспоминания остались у вас о периоде, проведенном в "Карпатах"?

- Это было замечательное время, а мы имели прекрасный коллектив. "Карпаты" провели много классных матчей, в частности, мы прекрасно играли с лидерами, побеждали "Шахтер". Свой дебютный вызов в национальную сборную Украины я получил именно в статусе игрока "Карпат", что является важным фактом для меня. Также отмечу болельщиков и город. Очень люблю Львов, это один из моих любимых городов.

- Вы и ваша жена родом из западной Украины. Не раздумывали над тем, где жить после карьеры футболиста?

- К счастью, мне еще немного рано об этом думать (улыбается). Однако у нас украиноязычная семья, поэтому этот вариант не будем отрицать. В конце концов, только время покажет.

- Если не учитывать игру с "Динамо", то "Мариуполь" победил в трех последних матчах. Вы в коллективе относительно недавно. Заметили, что команда набрала ход?

- У нас замечательный коллектив и много молодых и перспективных игроков. Каждому из них нужно время и они обязательно прибавят. Думаю, с каждым матчем мы будем становиться сильнее. Футболисты и тренерский штаб имеют амбиции, поэтому у нас есть большое желание побеждать.

- "Карпаты" в последнем туре крупно уступили "Шахтеру". Вас не удивил результат?

- Удивил, это стало для меня сюрпризом. Могу сказать только то, что "Карпаты" не могут так проигрывать, не имеют права. Не стоит смотреть на имя соперника - всегда надо бороться за свою команду. Впрочем, на данный момент это дело львовского клуба, поэтому они должны решать свои проблемы, а мы беспокоиться о нашей игре.

- "Зелено-белые" не проигрывают на выезде с декабря 2017 года. Знали об этой статистику?

- Честно говоря, не приходилось слышать, однако наша задача - испортить ее. "Мариуполь" будет играть на победу и хочет порадовать своих болельщиков. Такая же задача, пожалуй, будет стоять перед нашим соперником. Поэтому нас ожидает интересное противостояние.