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"Очередной позор": Шахов о матче Яблонец - Динамо

Яблонец - Динамо
10:46 Сегодня Телеграф
dynamo.kiev.ua

Новости спорта: Заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов рассказал о ничьей киевского "Динамо" с чешским "Яблонцем" (2:2).

"Очередной позор. К сожалению, все матчи киевского "Динамо" проходят под одну гребенку. Одни и те же ошибки игроков, одни и те же ошибки тренерского штаба. Постоянные обрезки на футбольном поле, причем зачастую на своей половине поля, вечно какие-то нелогичные, неоправданные, странные, решения.

Объясните, зачем Гармаш доставил мяч чуть ли не от чужой штрафной на свою половину поля, зачем Пиварич пошел на своей половине поля в обыгрыш, когда можно было отдать контратаку. Постоянная боязнь играть в атакующий футбол.

Минимальные скорости, проигранные подборы! Мы видели, как переламывал игру заменами, какими-то решениями, Червенков из "Черноморца", Рада из "Яблонца", Бабаян из "Астаны", далеко не самые известные тренеры. Что им противопоставил Хацкевич? Подчеркиваю, от игры к игре. Как он попытался повлиять на то, что во втором тайме инициатива полностью перешла, заметьте, не к "Лиону", а к "Яблонцу".

Я еще раз задаю вопрос: в чем управляемость этой команды? В чем состоит работа этого тренерского штаба по ходу матча? Тренер "Яблонца" после матча сказал, что он внимательно изучал игру "Динамо", нашел слабое место в игре команды при стандартах и использовал его. А какое слабое место "Яблонца" нашел и использовал Хацкевич? Счет ударов по воротам во втором тайме 10:1 в пользу "Яблонца". Повторяю прописью — десять — один!

А теперь получается, что и направления никакого нет. После матча с "Зарей" (на пресс-конференции говорил про "Ильичевец"/"Мариуполь", но ошибся) Хацкевич сказал (цитирую официальный сайт "Динамо"): "На сегодняшний момент мы продолжаем работать. У нас была встреча всей команды с президентом клуба. Есть направление, мы движемся шаг за шагом и должны прибавлять".

В Чехии я его попросил объяснить, что это за направление. В ответ услышал, что он этого не говорил...

Увы, но занавес по-прежнему не опускается. Терпит, боремся, надеемся и ждем", — написал Шахов на своей странице в социально сети Facebook.

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Новости спорта, Андрей Шахов, Лига Европы, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Яблонец, Футбол, Яблонец - Динамо.
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