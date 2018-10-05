"С Ренном было сложнее играть": чешские болельщики о матче Яблонец - Динамо

С одной стороны, они довольны, что команда смогла собраться и спасти игру, несмотря на то, что "Динамо" выигрывало 2:0. С другой – ничья не самый лучший результат для "Яблонца" в плане турнирных перспектив. Теперь им нужно будет играть в Киеве на победу или надеяться то, что конкуренты будут стабильно отбирать очки друг у друга, так как сейчас именно чешский клуб находится на последнем месте в турнирной таблице и ему нужно обязательно набирать очки не только дома, но и на выезде

Makusl: Когда мы пропустили второй гол, то у меня сердце замерло. Показалось, что в этом матче украинцы разгромят нас и счёт будет неприличным. В тот момент "Динамо" могло немного надавить на нашу оборону, и она бы рассыпалась как карточный домик. Мы были на грани провала, и стоит признать это. К счастью, наши игроки нашли в себе силы не только сократить отставание, но и сравнять счёт.

Slavomir: Я так и не понял: это "Динамо" такое слабое или "Яблонец такой сильный? Нас все записали в аутсайдеры группы, но мы доказали, что можем на равных играть даже с командой из первой корзины. Многомиллионные зарплаты футболистов "Динамо" не помогли на поле. Наверное, украинцы забыли, что на поле нужно в каждом матче выходить как в первый раз и постоянно доказывать, что ты лучше соперника. Месси не был бы лучшим футболистом мира, если бы играл хорошо только в каждой пятой или десятой игре.

Vaverka: С одной стороны, нужно радоваться тому, что мы сыграли вничью, уступая 0:2. Это настоящий подвиг для нашей команды. Особенно с учётом того, что мы сделали этот камбэк в игре с командой из первой корзины. Достичь такого результата – это уже само по себе успех. Но, с другой стороны, хотелось бы выиграть эту встречу. Когда твоя команда находит выход из, казалось, безнадежной ситуации, то хочется, чтобы это завершилось настоящим чудом – победой. Но не стоит слишком наглеть. Спасибо команде за характер.

Standa: Нет ничего странного, что мы сыграли вничью. "Динамо" и "Яблонец" займут третье и четвёртое места в этой группе. Осталось только решить – кто какое. "Ренн" вполне способен взять у "Динамо" 4 очка. Да и мы можем не выиграть у них дома. Потом они выиграют дома у "Астаны" и наберут 11 очков. Казахи дома выиграют все три матча, плюс ничьи с "Динамо" и нами на выезде. Тоже 11 очков. Поэтому судьба 3-го места определится в матче последнего тура в Киеве. Хотя к тому моменту уже всё будет заранее понятно и никто не будет биться принципиально за победу, чтобы занять третье место в группе, которое ничего не даёт. Наверное, такие расклады звучат пессимистично, но сейчас я не вижу, за счёт чего мы можем выиграть у кого-то в этой группе.

Zdenos: На мой взгляд, с "Ренном" было сложнее играть. Там есть быстрые и техничные игроки, с которыми нашей команды было тяжело справиться. У "Динамо" я не заметил индивидуально сильных футболистов. Ранее наша пресса и эксперты говорили о Вербиче, но он не сыграл. Говорили о Цыганкове и он действительно выглядел лучше других украинцев, но нельзя сказать, что это какой-то супертехничный и яркий футболист. Возможно, у него есть потенциал, но чтобы его реализовать, ему нужно переходить в клуб посильнее.

Belja: Одно очко с "Динамо" Киев? Этого слишком мало! Я не увидел в этом матче соперника, которого мы должны были бояться. В первом тайме мы вышли испуганными и были за это наказаны. Но стоило нам прийти в себя, надавить на соперника и он дрогнул. Видно, что "Динамо" боится прессинга, не знает, как ему противостоять. Мы должны были с первых минут активнее играть, тогда этот матч закончился бы совсем иначе.

Rados: К сожалению, этот результат нельзя рассматривать как положительный. Да, мы спасли матч и добыли важное очко. Но после двух туров у "Яблонца" только одно очко и последнее место в группе. Какой тут позитив может быть? В этой группе нет явного фаворита, и точно выйдет из группы тот, кто добудет все домашние победы. Мы и "Динамо" уже потеряли очки дома. Это значит, что на данный момент именно мы "пролетаем" мимо плей-офф. И я не уверен, что мы сможем сыграть хотя бы вничью в Казахстане. Да и "Динамо" там проиграет. Тогда у "Астаны" будет 10 очков.

Tycka: Что плохо? Мы снова пропустили два гола в Лиге Европы. Снова неуверенно играем в защите и сами себе "привозим" голы. Если не наладить игру в обороне, то мы в каждом следующем матче будем снова и снова пропускать по два гола. И не всегда соперники будут дарить нам возможности забить два гола в ответ. Но есть и положительные моменты в этой игре. Мы впервые за долгое время смогли спасти уже почти проигранную игру. Мы забили два в ворота сильного соперника и заставили его паниковать. На это было приятно смотреть. И, в конце концов, мы оставили себе шансы на выход из группы. Если бы "Яблонец" проиграл дома "Динамо", то говорить о выходе в плей-офф было бы глупо.

Blazek: До начала матча с "Динамо" я думал, что ничья будет достойным результатом. После второго пропущенного гола я думал, что ничья будет фантастическим результатом. А после того как мы сравняли счёт, мне кажется, что ничья – это плохой результат. Очень хотелось, чтобы наши футболисты смогли додавить "Динамо" и вырвать победу в этом захватывающем матче. Но в этот раз не получилось. Зато теперь наши игроки поверят в свои силы, и, я надеюсь, выиграют следующий поединок в Лиге Европы – у "Астаны".

Krivsky: Ситуация в нашей группе складывается так, что главным фаворитом становится "Астана". И тут нечему удивляться, ведь в Казахстане много денег и они самый богатый клуб в этом квартете. Раньше я думал, что фаворитом является "Динамо", но они играют так, словно им уже год зарплату не платят. Если многим нашим футболистам не хватает мастерства, то у украинцев нет желания играть. Возможно, для них Лига Европы слишком скучный турнир. Возможно, они не могут хорошо настроиться на таких бедных и скромных соперников, как наш клуб.