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Моуриньо лаконично провел пресс-конференцию за 3.5 минуты

Жозе Моуриньо
12:31 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо не особо обрадовал журналистов объемными ответами на их вопросы перед матчем АПЛ с Ньюкаслом.

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо был не многословен на пресс-конференции перед поединком чемпионата Англии с "Ньюкаслом". Как сообщает Goal, португалец ответил лишь на 5-6 вопросов, а общение продолжалось 3,5 минуты.

— Пять матчей без побед для такой команды, как "Юнайтед", это недостаточно?

— Да, я согласен.

— Почему у "МЮ" много проблем в этом сезоне?

— По многим причинам.

— Можете ли вы назвать некоторые из них?

— Нет.

Далее Моуриньо спросили о важности субботнего поединка с "Ньюкаслом" и о главном тренере Рафе Бенитесе. В ответах на эти вопросы специалист был более красноречивым.

"Игра с "Ньюкаслом" очень важна. Мы только в начале октября. Посмотрите на турнирные таблицы во всей Европе, в других лигах. Нынешнее положение не отражает того, что произойдет через несколько месяцев или в конце сезона. Мы способны на гораздо большее. Но мы теряем очки, особенно в двух последних матчах Премьер-лиги. Нам известно, что нам нужны эти три пункта, чтобы улучшить ситуацию.

У нас только одно домашнее поражение в этом сезоне. И только одно поражение в последних семи матчах. Но мы не можем победить. У нас нет ощущения поражения, но и отсутствует радость от побед. Поэтому очень важно выиграть матч в субботу.

Бенитес очень хороший тренер. Его команды всегда хорошо организованы, особенно против команд верхней части таблицы. Матчи с сильными командами им не принесли еще очки в этом сезоне, но они были очень близки к этому. Поэтому мы ожидаем тяжелый матч", — сказал Моуриньо.

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" сыграют в субботу, 6 октября, в 19:30

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Новости спорта, АПЛ, Жозе Моуриньо, Манчестер Юнайтед, МЮ, Ньюкасл.
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