"Бойко забил сам себе": Сабо о матче Яблонец - Динамо

- Трагедии не произошло. "Яблонец" показал, что умеет играть в футбол. Первый тайм давался "Динамо" очень легко. Забили два мяча, могли отличиться ещё. А вот что случилось во втором тайме - здесь нужно разбираться. Ошибка за ошибкой... Наверное, футболисты устали, когда чехи вышли на поле с желанием отыграться. Но всё это из-за ошибок киевлян.

Всегда интересно наблюдать за средней линией, там вся кухня. Уже ближе к концовке игры полузащита "Динамо" провалилась. Два года назад Гармаш был одним из лучших, носился от штрафной до штрафной. А сегодня его постоянно меняют.

Что касается первого пропущенного мяча, то Бойко забил сам себе. Хотя и защитники виноваты - не доглядели за игроком, который ударил щекой.

А вот второй гол - это ошибки целой группы футболистов. Кадар отдал мяч Пиваричу, когда на нём уже сидел соперник. Иногда нужно сыграть проще. Хорват должен был сыграть в одно касание, сразу же отдать свободным партнёрам, но он захотел обвести оппонента... И нам забили, - констатировал Сабо в интервью телеканалу "Футбол 1".