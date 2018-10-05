Яблонец - Динамо: обзор чешской прессы

Обзор матча в чешской версии iSport начинается с того, что автор сетует на зияющие пустоты на трибунах стадиона, несмотря на хороший повод – первый домашний матч в еврокубках.

"Несмотря на немногочисленность, болельщики "Динамо" были громче местных. И похожая картина вначале была и на поле.

Хозяева пытались играть в свой футбол, но опаснее были гости…На 8-й минуте защита "Яблонец" действовала не достаточно компактно, не сумев поймать Морозюка в офсайд. Защитник "Динамо" отдал пас Цыганкову, который пробил несильно, но мяч покатился в пустые ворота… Затем Лишка не совладал с нервами, совершив еще одну большую ошибку на 15-й минуте.

Он подарил мяч ближайшему сопернику, Гармаш выстрелил под штангу, и Грубы не дотянулся", – отмечается в материале. Далее говорится, что хозяева и в дальнейшем продолжали совершать подобные ошибки, но соперник не наказал их, сосредоточившись, главным образом, на защите преимущества. Хозяевам удалось сократить отставание в счете: "Забытый опекунами Говорка пробил, а Бойко не сумел выручить. "Яблонец" вернул интригу… А потом был выход Икауниекса и гол Травника – есть первое очко в Лиге Европы.

"Симпатичным спектаклем" назвал поединок против "Динамо" автор отчета iDNES: "Футболисты "Яблонец" заработали первое очко в группе Лиги Европы. Стоит отметить, что чешская команда на равных противостояла киевскому "Динамо" и отыгралась после двух пропущенных мячей за десять минут до конца матча".

По мнению журналиста, чешская команда показал бесстрашный футбол в битве с соперником, "победившим "Славию" в квалификации Лиги чемпионов, особенно, ярко сыграв во втором тайме". Отмечая ошибку вице-чемпиона мира Пиварича в решающем голе, автор сообщает, что фанаты "Яблонец" требовали победы: "Третьего гола не случилось, но хозяева могут быть счастливы".

"Превосходный "Яблонец" отыгрался в матч с киевским "Динамо"… Хозяева во втором туре Лиги Европы приветствовали киевское "Динамо", и хотя знаменитый соперник быстро повел в счете после грубых ошибок 2:0, в конечном итоге разделили очки с ним", – отмечается в материале Denik.

"Вначале у северных богемцев случился сердечный приступ. Говорка и Лишка совершили две роковые ошибки. Нервозность, очевидно, дала о себе знать, и более опытный Киев наказал соперника в обоих случаях... Но подопечные Рады не сложили оружие. Под ободряющий шум зрителей они мобилизовали силы и на 33-й минуте получили вознаграждение. По крайней мере, частично реабилитировался Говорка, который пробил Бойко после углового удара", – читаем в обзоре.

Игра продолжалась на встречных курсах, и хозяева получали наслаждение от такого футбола, – считает автор. – Напротив, украинский клуб провалил второй тайм. Ему не хватало заряженности на борьбу, не хватало желания. В итоге наша команда была вознаграждена вторым голом…".