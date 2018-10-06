Неймар зовет Погба в ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен", сообщает Goal.com.

По информации издания, нападающий парижского клуба Неймар, находящийся в дружеских отношениях с французским футболистом ещё со времён своего выступления за "Барселону", сообщил ему, что был бы рад видеть его в команде. Более того бразилец надеется, что президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи поспособствует переходу, поскольку считает, что Погба поможет клубу выйти на новый уровень. При этом маловероятно, что хавбек пополнит ряды парижан в зимнее трансферное окно.

Также издание утверждает, что в 2016 году Неймар предпринимал попытки переманить Погба в "Барселону", когда тот ещё выступал за туринский "Ювентус". В последние недели между французом и главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разгорелся конфликт. По информации СМИ, игрок может покинуть клуб и продолжить карьеру в "Ювентусе" или "Барселоне".