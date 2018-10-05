На мотоцикле с оружием: футболист рассказал детали своего ограбления

Когда он возвращался домой, дорогу его машине перегородил мотоцикл. Один из преступников начал угрожать пистолетом и заставил снять часы Rolex Daytona, надетые на руке футболиста.

"Я не знаю, на каком мотоцикле они были. Они были в закрытых шлемах, я не видел их лиц. Тот, что держал пистолет, ударил в окно машины и, указав на часы приказал снять их. Я отдал ему часы, которые не были застрахованы. Все происходило очень быстро, поэтому я не запомнил, как они выглядели.

Я не думаю, что они преследовали меня. Мне кажется, что они ждали меня возле моего дома. Все знали, что в среду мы играли против Ливерпуля, - цитирует Милика Il Matino.