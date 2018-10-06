Ошибка Ярмоленко и поражение Вест Хэма (Видео)

Андрей Ярмоленко в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе Вест Хэма в матче английской Премьер-лиги. В 8-м туре чемпионата команда Мануэля Пеллегрини отправилась в гости к Брайтону.

Лондонцы пропустили на 24-й минуте матча. Не обошлось и без ошибки Андрея Ярмоленко, который замешкался на своей половине поля при приеме мяча. Игроки Брайтона легко обокрали украинца и развернули быструю атаку левым флангом, которую удачно завершил Глен Мюррей.

Cмотрите эпизод с Ярмоленко, начиная с 35-й секунды.

Брайтон — Вест Хэм 1:0

Гол: Мюррей, 25

Брайтон: Райан — Салтор, Даффи, Данк, Бонг — Нокэрт, Преппер (Биссума, 80), Кайал, Джаханбахш (Искердо, 71) — Марч (Локадия, 86) — Мюррей

Вест Хэм: Фабьянски — Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку — Райс — Ярмоленко (Перес, 70), Нобл (Снодграсс, 83), Обьянг (Антонио, 60), Андерсон — Арнаутович

Предупреждения: Даффи, Джаханбахш, Кайал — Арнаутович, Снодграсс